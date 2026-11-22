Nach der Landung untersuchten medizinische Teams gleich an Bord die Passagiere. Eine Person von der ersten Maschine musste ins Krankenhaus gebracht werden, wobei allerdings kein Zusammenhang mit den ursprünglichen Symptomen bestand, berichtet etwa die „Bild Zeitung“. Auch aus dem zweiten Flugzeug musste eine Person zur weiteren Abklärung ins Spital.