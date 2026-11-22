Aufruhr in Frankfurt
Dutzende Passagiere in 2 Fliegern plötzlich krank
Es war wie verhext: Gleich in zwei Maschinen, die im Anflug auf Frankfurt waren, hatten plötzlich zahlreiche Passagiere mit unangenehmen Krankheitssymptomen zu kämpfen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften stand am Rollfeld bereit. Untersuchungen führten dann zu einer verdächtigen Spur …
Der Airport Frankfurt musste gegen 9:19 Uhr „MANV 25“ auslösen – einen Massenanfall von Verletzten. Der Grund waren zwei Passagiermaschinen aus La Romana in der Dominikanischen Republik, in denen sich um die 40 Personen sehr unwohl fühlten. Befürchtet wird, dass die Betroffenen mit dem Norovirus infiziert sind. Der Erreger kann schwere Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen.
Nach der Landung untersuchten medizinische Teams gleich an Bord die Passagiere. Eine Person von der ersten Maschine musste ins Krankenhaus gebracht werden, wobei allerdings kein Zusammenhang mit den ursprünglichen Symptomen bestand, berichtet etwa die „Bild Zeitung“. Auch aus dem zweiten Flugzeug musste eine Person zur weiteren Abklärung ins Spital.
„Nachdem Gäste an Bord Unwohlsein gemeldet hatten, informierte Condor vorsorglich den Flughafen Frankfurt“, bestätigte ein Pressesprecher der Fluglinie den Einsatz.
Ansteckungen könnten auf Kreuzfahrtschiff passiert sein
Nur wenige Stunden vor dem Abflug lief die AidaBella nach einer 27-tägigen Fahrt in den Hafen von La Romana ein. Die meisten Passagiere dürften gemeinsam an Bord des Kreuzfahrtschiffes gewesen sein. Ein dortiger Norovirus-Ausbruch wurde aber nicht bestätigt.
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