Oh du kitschige: Was Nachbarn tolerieren müssen

Was halten Sie von Weihnachtsdekoration all überall? Sind Sie Typ Kitsch und überlegen seit Ostern, wie Sie heuer stimmig schmücken? Oder Typ Grinch, der den penetrant leuchtenden Weihnachtsmann nebenan am liebsten zum Absturz bringen würde? Das Recht liegt irgendwo dazwischen: „Die Ausübung des Eigentumsrechts an einem Grundstück ist nur insoweit gestattet, als dadurch nicht in die Rechte anderer eingegriffen wird“, weiß Rechtsanwalt Martin Bleckmann.