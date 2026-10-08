In diesem Restaurant kosten Spaghetti 99 Euro!

Ein bekanntes Lokal in der Wiener Innenstadt machte aus dem beliebten Pasta-Klassiker aus Italien jetzt ein echtes Luxusgericht - mit extravaganten Zutaten.
Die Diskussion um „echte“ Spaghetti Carbonara gehört zu den hitzigsten kulinarischen Debatten weltweit und entbrennt regelmäßig an der Frage nach den traditionellen Zutaten. Die Zutaten Pasta (meist Spaghetti oder Rigatoni), Guanciale (Speck aus der Schweinebacke) und frisches Eigelb sind unumstritten. Kochen kann den italienischen Klassiker gefühlt jeder, aber diese Version ist nichts für den kleinen Geldbeutel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.