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In diesem Restaurant kosten Spaghetti 99 Euro!

Wien
08.10.2026 05:00
Spaghetti Carbonara - Pasta, Bauchspeck, Parmesan. Und dann wird es teuer ...
Spaghetti Carbonara - Pasta, Bauchspeck, Parmesan. Und dann wird es teuer ...(Bild: Spelunke)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Ein bekanntes Lokal in der Wiener Innenstadt machte aus dem beliebten Pasta-Klassiker aus Italien jetzt ein echtes Luxusgericht - mit extravaganten Zutaten.

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Die Diskussion um „echte“ Spaghetti Carbonara gehört zu den hitzigsten kulinarischen Debatten weltweit und entbrennt regelmäßig an der Frage nach den traditionellen Zutaten. Die Zutaten Pasta (meist Spaghetti oder Rigatoni), Guanciale (Speck aus der Schweinebacke) und frisches Eigelb sind unumstritten. Kochen kann den italienischen Klassiker gefühlt jeder, aber diese Version ist nichts für den kleinen Geldbeutel.

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