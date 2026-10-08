In diesem Restaurant kosten Spaghetti 99 Euro!

Die Diskussion um „echte“ Spaghetti Carbonara gehört zu den hitzigsten kulinarischen Debatten weltweit und entbrennt regelmäßig an der Frage nach den traditionellen Zutaten. Die Zutaten Pasta (meist Spaghetti oder Rigatoni), Guanciale (Speck aus der Schweinebacke) und frisches Eigelb sind unumstritten. Kochen kann den italienischen Klassiker gefühlt jeder, aber diese Version ist nichts für den kleinen Geldbeutel.