„Krone“: Herr Mahr-Rabl, Sie wollten eigentlich Richter werden. Jetzt schlichten Sie Nachbarschaftskonflikte. Wie kam es dazu?

Harald Mahr-Rabl: Ich habe Rechtswissenschaft studiert. Da gab es ein Wahlfach Mediation. Das hat mich so interessiert, dass ich schon neben dem Studium die Ausbildung zum Mediator gemacht habe. Richter werden hat dann nicht funktioniert, mediiert habe ich schon, bevor ich bei wohnpartner zu arbeiten begonnen habe. Bei wohnpartner bin ich seit der Gründung 2010.