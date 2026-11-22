Harald Mahr-Rabl sorgt als Mediator bei wohnpartner für Frieden in den Wiener Gemeindebauten. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt er von den Nachbarschaftskonflikten, die eskalieren, und wie er sie regelt.
„Krone“: Herr Mahr-Rabl, Sie wollten eigentlich Richter werden. Jetzt schlichten Sie Nachbarschaftskonflikte. Wie kam es dazu?
Harald Mahr-Rabl: Ich habe Rechtswissenschaft studiert. Da gab es ein Wahlfach Mediation. Das hat mich so interessiert, dass ich schon neben dem Studium die Ausbildung zum Mediator gemacht habe. Richter werden hat dann nicht funktioniert, mediiert habe ich schon, bevor ich bei wohnpartner zu arbeiten begonnen habe. Bei wohnpartner bin ich seit der Gründung 2010.
Worüber streiten die Menschen im Gemeindebau am häufigsten?
Gefühlt geht es in 70 Prozent der Fälle um Lärm oder Kinderlärm. Nicht um Krach nach 22 Uhr. Der ist ohnehin nicht erlaubt, da braucht es keine Mediation.
Wie läuft eine Mediation ab?
Wir mediieren immer zu zweit. Oft ist auch noch ein Dolmetscher dabei. Über den Konflikt wissen wir vorher fast nichts – wir sollen unvoreingenommen hineingehen. Wir erklären die Regeln: ausreden lassen, offen sein. Dann erzählt jede Seite, und wir schauen, welche Bedürfnisse hinter den Standpunkten stecken. Wir Mediatoren sind immer neutral, also wir beziehen nie Partei. Eine Sitzung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden.
Warum eskalieren die Fälle so sehr, dass Sie als Mediator eingeschaltet werden müssen?
Oft ist ein Nachbar einsam, viel zu Hause und nimmt alles verstärkt wahr. Oder er ist gesundheitlich nicht ganz fit. Wer im Homeoffice arbeitet und sich konzentrieren muss, ist natürlich auch stärker belastet. Und ganz oft glauben die Menschen, die Nachbarn machen das absichtlich, um einen zu ärgern.
Wie kommt in einen Konflikt Bewegung hinein?
Wenn der Nachbar merkt, die Mutter von oben bemüht sich, der ist nicht alles wurscht. Das ist oft das erste große Aha-Erlebnis.
Wie oft gelingt eine Einigung?
Gefühlsmäßig finden wir in 90 bis 95 Prozent der Fälle eine Lösung. Ob die zwei Jahre später noch hält, wissen wir Mediatoren oft nicht. Der emotionale Durchbruch – dass sich die Leute am Ende umarmen – gelingt seltener. Wenn er passiert, geht einem wirklich das Herz auf.
Ist eine Mediation schon einmal eskaliert?
Selten. Vor langer Zeit hat ein Mann sein Gegenüber ständig abschätzig kommentiert. Wir haben ihn oft ermahnt, am Ende musste er das Lokal verlassen. Ein anderes Mal hat ein Mann die Vereinbarung, die er zum Schluss unterschreiben sollte, zerrissen und ist gegangen.
Was sind Ihre Tipps für Konflikte mit Nachbarn?
Nicht im Zorn untergehen. Lieber durchatmen oder bis zum nächsten Tag warten. Das Anliegen freundlich ansprechen und Ich-Botschaften nutzen: „Ich bin vom Lärm so gestresst, ich habe Kopfweh.“ Und sich in den anderen hineinversetzen, das ist auch wichtig.
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