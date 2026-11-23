Jetzt mitmachen und gewinnen

Sie möchten eine der spannendsten Kunstausstellungen Wiens gemeinsam mit einer Begleitperson entdecken? Dann sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen! Das Belvedere verlost 5 × 2 Eintrittskarten für die Ausstellung „Feminist Futures Forever“ im Belvedere 21. Als besonderes Extra erhält jedes Gewinner-Duo einen Ausstellungskatalog, mit dem sich die faszinierenden Kunstwerke und ihre Geschichten auch zu Hause entdecken lassen. Machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich Ihre Gewinnchance!