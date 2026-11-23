Kunst, die bewegt, provoziert und zum Nachdenken anregt! Mit „Feminist Futures Forever“ präsentiert das Belvedere 21 eine außergewöhnliche Ausstellung, die feministische Kunst aus unterschiedlichen Generationen und Perspektiven vereint. Das Belvedere verlost jetzt 5 × 2 Eintrittskarten inklusive jeweils eines Ausstellungskatalogs!
Was haben internationale Kunstgrößen wie Marina Abramović, Yoko Ono und Cindy Sherman gemeinsam? Sie alle sind Teil einer beeindruckenden Ausstellung, die sich mit gesellschaftlichen Veränderungen, Gleichberechtigung und möglichen Zukünften auseinandersetzt. Noch bis zum 8. März 2027 lädt das Belvedere 21 in Wien dazu ein, die vielfältigen Facetten feministischer Kunst zu entdecken.
238 Kunstschaffende und unzählige Perspektiven
Unter dem Titel „Feminist Futures Forever“ entfaltet sich ein vielstimmiges Panorama mit Arbeiten von insgesamt 238 Künstlerinnen und Künstlern. Neben international bekannten Namen wie Marina Abramović, Barbara Kruger, Jenny Holzer und Yoko Ono sind auch österreichische Größen wie VALIE EXPORT, Maria Lassnig und Florentina Holzinger vertreten. Dabei wird deutlich: Feminismus ist keineswegs ein einheitliches Konzept. Die ausgestellten Werke beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Rollenbildern, Machtverhältnissen, persönlichen Erfahrungen und der Frage, wie eine gerechtere Zukunft aussehen könnte. Unterschiedliche Kunstformen, Generationen und Sichtweisen machen die Ausstellung zu einer spannenden Entdeckungsreise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Eine Ausstellung mit besonderer Geschichte
Die Schau knüpft an einen Meilenstein der österreichischen Kunstgeschichte an: 1985 wurde am heutigen Standort des Belvedere 21 die von VALIE EXPORT initiierte Ausstellung „Kunst mit Eigen-Sinn“ präsentiert. Sie war die erste internationale Ausstellung von und mit Frauen in einem österreichischen Bundesmuseum und setzte wichtige Impulse für die Sichtbarkeit feministischer Kunst.
Mehr als vier Jahrzehnte später greift „Feminist Futures Forever“ diese Geschichte wieder auf und verbindet historische Positionen mit aktuellen künstlerischen Perspektiven. Ein begleitendes Videoprojekt mit 18 Interviews lässt zudem Beteiligte der damaligen Ausstellung zu Wort kommen. Auch abseits der Ausstellungsräume wird das Thema vertieft: Vom 3. bis 5. Dezember 2026 diskutieren Künstlerinnen und Künstler, Kuratorinnen und Kuratoren sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rahmen einer internationalen Konferenz über feministische Geschichte und mögliche Zukünfte.
Jetzt mitmachen und gewinnen
Sie möchten eine der spannendsten Kunstausstellungen Wiens gemeinsam mit einer Begleitperson entdecken? Dann sollten Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen! Das Belvedere verlost 5 × 2 Eintrittskarten für die Ausstellung „Feminist Futures Forever“ im Belvedere 21. Als besonderes Extra erhält jedes Gewinner-Duo einen Ausstellungskatalog, mit dem sich die faszinierenden Kunstwerke und ihre Geschichten auch zu Hause entdecken lassen. Machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich Ihre Gewinnchance!