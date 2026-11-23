Miley Cyrus heiratete zum zweiten Mal

Sängerin Miley Cyrus hat am Samstag im kalifornischen Palm Springs dem Schlagzeuger Maxx Morando das Jawort gegeben. Der Sänger der Band The Flaming Lips, Wayne Coyne, soll die Trauung vollzogen haben. Beim Ort der Hochzeit soll es sich um ein früheres Haus des 1998 gestorbenen Sängers Frank Sinatra handeln. Ein Meer aus Rosen soll den Segen