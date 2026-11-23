Bei der Hochzeit von Miley Cyrus war nicht nur die Braut ein Hingucker! Ihre zukünftige Stiefmama Elizabeth Hurley (61) legte ebenfalls einen Mega-Auftritt hin. Der Dresscode für die Hochzeitsgäste lautete „Black“, also Schwarz.
Hurley setzte das Motto mit einem schwarzen, semitransparenten Glitzerkleid mit gewagten Cut-outs, Korsett und ein XXL-Beinschlitz, auf gewagte Weise um. Ihr schulterfreies, figurbetontes Abendkleid von Designer Gaurav Gupta funkelte mit unzähligen Kristallen und Pailletten. Dazu kamen transparente Einsätze und ein gewaltiger Schlitz bis weit hinauf zum Oberschenkel.
Beim Verlassen der Hochzeitsfeier hatte Hurley, wie Fotos zeigen, eine kurze Felljacke über dem Kleid an. Sie verließ die Feier gemeinsam mit ihrem Sohn Damian und ihrem Verlobten, der ihre Hand fest in seiner hielt. Auch ihr Sohn Damian und Billy Ray Cyrus waren schwarz gekleidet.
Kreation begeisterte schon Isla Fisher
Hurley war nicht die erste Prominente, die das sexy Glitzerkleid für sich entdeckt hat. Im Oktober strahlte Schauspielerin Isla Fisher bei der Academy Museum Gala in Los Angeles in der Gupta-Kreation.
Warum Schwarz bei Miley ausdrücklich erwünscht war
Schwarz gilt bei Hochzeiten traditionell als heikle Farbe. Schließlich wird es in unserer Kultur vor allem mit Trauer, Tod und Beerdigungen verbunden. Bei Miley Cyrus und Maxx Morando war das allerdings ausdrücklich anders: Das Brautpaar wünschte sich einen komplett schwarzen Dresscode für seine Gäste.
Der einheitliche Schwarz-Weiß-Kontrast sollte Miley in ihrem weißen Seidenkleid besonders hervorheben und strahlen lassen.
Miley Cyrus heiratete zum zweiten Mal
Sängerin Miley Cyrus hat am Samstag im kalifornischen Palm Springs dem Schlagzeuger Maxx Morando das Jawort gegeben. Der Sänger der Band The Flaming Lips, Wayne Coyne, soll die Trauung vollzogen haben. Beim Ort der Hochzeit soll es sich um ein früheres Haus des 1998 gestorbenen Sängers Frank Sinatra handeln. Ein Meer aus Rosen soll den Segen
Hier sind Bilder der Aufbauarbeiten, die einen Eindruck des Blumenmeeres bei der Hochzeit geben zum Durchklicken:
Für Cyrus, die ihren Durchbruch einst als Schauspielerin in der Disney-Serie „Hannah Montana“ gefeiert hatte und danach eine erfolgreiche Musikerin wurde, ist es die zweite Ehe. Sie war bereits zwischen 2018 und 2020 mit dem australischen Schauspieler Liam Hemsworth („Die Tribute von Panem“) verheiratet.
Verlobung im Vorjahr
Die Verlobung mit Morando hatte sie Ende vergangenen Jahres bekannt gegeben. Mit dem Schlagzeuger der Band Liily war sie laut früheren eigenen Angaben damals bereits rund vier Jahre zusammen.
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