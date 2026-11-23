Trug nur Unterwäsche
74-Jähriger irrte elf Tage lang durch Regenwald
Verzweifelt hat sich ein Großvater elf Tage lang im Amazonas-Regenwald durchgekämpft. Nun konnte er an einen sicheren Ort gebracht werden.
Rettungskräfte fanden Janarino Ferreira dos Santos nach eigenen Angaben im Bundesstaat Amapá – rund zehn Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er zuletzt gesehen worden war. Der 74-Jährige hatte in dem dichten Regenwald überlebt, indem er Wildfrüchte aß, Wasser aus Quellen trank und sich aus Blättern Nachtlager richtete.
Ferreira dos Santos war am 10. November nahe der Stadt Macapá, der Hauptstadt des nordbrasilianischen Amazonas-Bundesstaats Amapá, verschwunden. Suchtrupps konnten den alten Mann tagelang nicht finden. Seine Enkelin veröffentlichte neun Tage nach dem Verschwinden ihres Großvaters ein Video, in dem sie die Behörden bat, die Suche nicht einzustellen. „Vergessen Sie uns nicht, vergessen Sie Großvater nicht“, sagte sie.
Hier sehen Sie Bilder von der Rettung:
In ein Krankenhaus gebracht
Am Freitag wurde Ferreira dos Santos schließlich gerettet. Aufnahmen zeigen einen verwirrt wirkenden alten Mann, der nur in Unterwäsche gekleidet ist. Er wurde auf einer Bahre aus dem Wald getragen und in ein Krankenhaus gebracht.
Örtlichen Medienberichten zufolge hatte der 74-Jährige in der Vergangenheit im Amazonas als informeller Goldsucher gearbeitet und deswegen Erfahrung im Regenwald. Um zu überleben, aß er Buriti-Früchte, die von einer Palme stammen. Gefunden wurden auch improvisierte Lager aus Blättern. Ein Retter sagte dem brasilianischen Nachrichtenportal „g1“, Fußspuren hätten gezeigt, dass der Mann im Kreis gegangen war.
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