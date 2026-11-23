Ferreira dos Santos war am 10. November nahe der Stadt Macapá, der Hauptstadt des nordbrasilianischen Amazonas-Bundesstaats Amapá, verschwunden. Suchtrupps konnten den alten Mann tagelang nicht finden. Seine Enkelin veröffentlichte neun Tage nach dem Verschwinden ihres Großvaters ein Video, in dem sie die Behörden bat, die Suche nicht einzustellen. „Vergessen Sie uns nicht, vergessen Sie Großvater nicht“, sagte sie.