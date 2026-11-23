Eine gute Bewertung kriegen dafür die elf Nikoläuse, die sogar zwei unabhängige Gütesiegel tragen. „Zu den Vorreitern für soziale und ökologische Standards“ zählen laut den beiden Organisationen der „Billa Bio Nikolo“, der vegane „Vegavita Bio Nikolo“ von Billa, der „Bio-Schoko-Nikolo“ von Lidl und der „SPAR Natur*pur Bio-Nikolaus“ von SPAR. Auch der „Bio Schokoladen-Weihnachtsmann“ von dm schneidet im Test gut ab, ebenso der „Milchschoko & Karamell-Nikolo“ von Zotter, der „EZA Schoko-Nikolo“ aus den Weltläden, der „Bio Edelbitter-“ und der „Bio Vollmilch-Nikolaus“ von der Confiserie Berger.