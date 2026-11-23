Der Schoko-Nikolaus ist ein Klassiker. Bei den Figuren aus Schokolade gibt es aber große Unterschiede in Sachen Nachhaltigkeit und Gütesiegeln. Vor allem die großen Hersteller haben noch Verbesserungspotenzial.
30 verschiedene Nikoläuse aus Schokolade haben die Umweltschutzorganisation Global 2000 und die Menschenrechtsorganisation Südwind unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Es gibt elf Testsieger. Sie haben alle das Fairtrade- und das EU-Biosiegel. Für fünf Nikoläuse hagelt es allerdings eine negative Bewertung.
Die Nikolos von Mondelēz (Milka) und Ferrero haben gar keine unabhängigen ökologischen oder sozialen Siegel, bemängeln Global 2000 und Südwind. „Beide Konzerne setzen auf unternehmenseigene Nachhaltigkeitsprogramme, die Aufholbedarf haben bei Transparenz und unabhängiger Kontrolle.“
Eine gute Bewertung kriegen dafür die elf Nikoläuse, die sogar zwei unabhängige Gütesiegel tragen. „Zu den Vorreitern für soziale und ökologische Standards“ zählen laut den beiden Organisationen der „Billa Bio Nikolo“, der vegane „Vegavita Bio Nikolo“ von Billa, der „Bio-Schoko-Nikolo“ von Lidl und der „SPAR Natur*pur Bio-Nikolaus“ von SPAR. Auch der „Bio Schokoladen-Weihnachtsmann“ von dm schneidet im Test gut ab, ebenso der „Milchschoko & Karamell-Nikolo“ von Zotter, der „EZA Schoko-Nikolo“ aus den Weltläden, der „Bio Edelbitter-“ und der „Bio Vollmilch-Nikolaus“ von der Confiserie Berger.
Lindt, Nestlé und Storck im Mittelfeld
„Besonders erfreulich ist, dass unsere Kritik an den unternehmenseigenen Siegeln gehört wurde“, sagt Gudrun Glocker von Südwind. „Große Schoko-Konzerne, wie Lindt, Nestlé und Storck haben ihre internen Nachhaltigkeitsprogramme mit unabhängigen Gütesiegeln ergänzt.“ Die Nikoläuse der Hersteller landen beim Test immerhin im Mittelfeld.
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