Bereits zum 27. Mal wurde am Sonntagabend der österreichische Theaterpreis Nestroy im Wiener Volkstheater vergeben. Sunnyi Melles wurde für ihr Lebenswerk geehrt, die Auszeichnungen für bestes Schauspiel gingen an Sophia Löffler, Johanna Mahaffy und Tim Werths. Felicitas Brucker erhielt für „Caché“ den Regie-Nestroy.
Mit einer Premiere wurden im Volkstheater die begehrten Nestroys verliehen – in einer bunten Gala, in der die heimische Bühnenkunst die Besten der Besten und sich selbst feierte. Erstmals wurde die aus zwei Preisen zusammengelegte Kategorie „Bestes Schauspiel“ gekürt und gleich an drei Personen vergeben – an zwei Frauen und einen Mann. Johanna Mahaffy, Tim Werths und Sophia Löffler durften sich gleichberechtigt über ihre goldenen Nestroys freuen.
Im Rahmen der erneut von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderierten Gala wurden insgesamt herausragende Leistungen in 15 Kategorien gewürdigt. Der Regiepreis ging an Felicitas Brucker für „Caché“ im Volkstheater, zum besten Stück wählte die Jury Elfriede Jelineks „Unter Tieren“. Die Co-Produktion von Burgtheater und Salzburger Festspielen erhielt auch den neuen Ensemblepreis.
Steiermark stark vertreten
Gleich drei Produktionen aus der Steiermark dürfen einen Nestroy mit nach Hause über den Semmering nehmen: „Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung“ von Franz von Strolchen, eine Koproduktion des Theater am Lend mit dem Planetenparty Prinzip, gewann den Spezialpreis, „Zur Rettung der Blasmusik“ von Bum Bum Pieces mit dem Theater am Werk wurde als beste Off-Produktion ausgezeichnet, „Wir töten Stella“ am Schauspielhaus Graz als beste Bundesländer-Inszenierung. Die Kürzungen im Kulturbetrieb dort und das Rumoren bei den Bühnen Graz kamen auch im Volkstheater zur Sprache: „Was einmal weggespart ist, kommt nicht mehr wieder“, mahnte Helmut Köpping vom Theater im Bahnhof.
Ehrung fürs Lebenswerk
Besonders emotional wurde es bei zwei ganz besonderen Auszeichnungen: Eine gerührte Sunnyi Melles wurde für ihr Lebenswerk geehrt. „Ich möchte meiner Mutter danken, weil mit zehn Jahren war ich auf der Bühne“, sagte sie nach der Laudatio von Helga Rabl-Stadler. Das Publikum ehrte sie mit Standing Ovations und langem Applaus.
Stefano Bernardin durfte sich über den Publikumspreis freuen – und nahm ihn via Videotelefonat auf einer Autobahnraststättentoilette entgegen. Pünktlich zum Ende der Gala feierte er dann auf der Volkstheaterbühne mit allen anderen Preisträgern mit.
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