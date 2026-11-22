Steiermark stark vertreten

Gleich drei Produktionen aus der Steiermark dürfen einen Nestroy mit nach Hause über den Semmering nehmen: „Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung“ von Franz von Strolchen, eine Koproduktion des Theater am Lend mit dem Planetenparty Prinzip, gewann den Spezialpreis, „Zur Rettung der Blasmusik“ von Bum Bum Pieces mit dem Theater am Werk wurde als beste Off-Produktion ausgezeichnet, „Wir töten Stella“ am Schauspielhaus Graz als beste Bundesländer-Inszenierung. Die Kürzungen im Kulturbetrieb dort und das Rumoren bei den Bühnen Graz kamen auch im Volkstheater zur Sprache: „Was einmal weggespart ist, kommt nicht mehr wieder“, mahnte Helmut Köpping vom Theater im Bahnhof.