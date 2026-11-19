Ab 2027 will Österreich gemeinsam mit vier EU-Partnern abgelehnte Asylwerber nach Ruanda ausfliegen. Im krone.tv-Interview betont ÖVP-EU-Abgeordneter Lukas Mandl, dass die Zeiten illegaler Einreisen ohne Konsequenzen vorbei sind: „Das funktioniert nicht mehr!“ Gegenüber FPÖ-Chef Kickl kontert er, dass dieser nur auf der Seitenlinie stehe und schon zum Start eine dreistellige Zahl an Rückführungen realistisch sei. Zudem äußert sich Mandl zum China-Gipfel und einem Social-Media-Verbot. Mehr dazu im Video!