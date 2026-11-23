Viele Mittelschulen mit schwierigerer Ausgangslage

Die Ausgangslage ist damit in den AHS freilich im Schnitt immer noch deutlich vorteilhafter als in den Mittelschulen, die allen Kindern mit positivem Volksschulabschluss offensteht. Dort haben insgesamt 19 Prozent der Erstklassler die Lernziele beim Lesen am Ende der Volksschule nicht und 30 Prozent nur teilweise erreicht. Zusätzlich sitzen in den Mittelschul-Klassen noch sieben Prozent, die wegen Problemen mit der Unterrichtssprache Deutsch oder einer Behinderung von der Teilnahme an der iKM PLUS ausgenommen waren. Nur 45 Prozent haben die Standards erreicht, in den Brennpunktschulen mit den meisten Kindern aus bildungsfernen Zuwandererfamilien waren es sogar nur 14 Prozent. In Mathe sieht es deutlich besser aus, hier haben immerhin 72 Prozent die für das Ende der Volksschule vorgesehenen Bildungsstandards erreicht oder übertroffen.