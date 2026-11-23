Gummibärchen und Vapes aus dem Internet enthalten oft rätselhafte Wirkstoffe. Experten warnen vor neuartigen Cannabinoiden.
Sie sehen aus wie harmlose Süßigkeiten, sind bunt verpackt und wenige Klicks entfernt. Doch hinter den vermeintlich harmlosen Gummibärchen kann sich ein gefährlicher Drogenrausch verbergen. Die Rede ist von THC-haltigen Fruchtgummis, die auf ausländischen Internetseiten neben neuen Cannabis-Alternativen angeboten werden. Was tatsächlich in den Produkten steckt, ist für Konsumenten oft kaum nachvollziehbar.
In 41 Prozent der Proben synthetisches Cannabis
Wie gefährlich verunreinigtes „Gras“ sein kann, zeigen Zahlen der Wiener Drogenberatungsstelle checkit!: Bei 41 Prozent der dort im Jahr 2025 abgegebenen Cannabisproben wurden synthetische Cannabinoide nachgewiesen. Mit bloßem Auge sind die künstlichen Wirkstoffe nicht zu erkennen. Dabei können sie wesentlich stärker wirken als natürliches Cannabis.
Im schlimmsten Fall drohen Herzrasen, Krampfanfälle, akute Psychosen oder Bewusstlosigkeit. Ein spezifisches Gegenmittel gibt es nicht. Besonders heimtückisch sind auch sogenannte THC-Gummibärchen. Anders als beim Rauchen setzt ihre Wirkung oft erst nach Minuten bis mehreren Stunden ein. Wer ungeduldig nachnascht, riskiert eine Überdosierung. Der Rausch kann bis zu zwölf Stunden anhalten.
Diese Produkte in Süßigkeitenoptik erzeugen gezielt Attraktivität für Kinder und Jugendliche und senken die Risikowahrnehmung.
Lisa Brunner, Leiterin des Instituts für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien
Auch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt vor den bunten Drogen-Süßigkeiten. Besonders Kinder könnten diese mit gewöhnlichen Gummibärchen verwechseln. Bei rund 100 untersuchten verdächtigen Lebensmittelproben wurde in etwa 70 Fällen THC nachgewiesen. Ein Großteil der untersuchten psychoaktiven Produkte wurde als gesundheitsschädlich oder nicht sicher beurteilt.
Insider packt aus: „Die Nachfrage war sehr hoch“
Wie lukrativ das Geschäft mit dem Rausch ist, schildert ein ehemaliger Mitarbeiter eines österreichischen Hanfshops der „Krone“. Als Ende 2021 die ersten HHC-Produkte auf den Markt kamen, habe sich das Geschäft schlagartig verändert. „Die Nachfrage war erschreckend hoch, vor allem unter jungen Menschen.“ Regelmäßig seien Vertreter mit neuen Produkten und Proben in den Geschäften aufgetaucht. Woher die Ware tatsächlich stammte, sei nicht immer nachvollziehbar gewesen. Dennoch hätten Händler zugegriffen – wegen hoher Gewinne.
Im März 2023 wurde HHC in Österreich unter das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz gestellt. Die Nachfrage verschwand nicht. Stattdessen verlagerte sich das Geschäft ins Internet. Dort werben Anbieter mit neuen Cannabis-Alternativen und „legalen“ Rauschmitteln. Die Sucht- und Drogenkoordination Wien kritisiert mangelnde Kontrollen und fordert strengere Sanktionen gegen Hersteller und Händler.
„Da ist das Gesetz total flauschig“
Was nicht vergessen werden darf: THC ist in Österreich immer noch illegal. Solche mit Drogen versetzten Süßigkeiten sind nur unter einem Umstand erlaubt: „Es muss aus der vorgegebenen Sortenliste der EU hergestellt sein und darf nicht mehr als 0,3 Prozent THC-Gehalt pro Gummibärchen haben“, weiß Suchtmittelrecht-Experte Arthur Machac. Wie viel man davon bestellt, ist unter den Voraussetzungen egal.
Sind diese jedoch nicht erfüllt: „Da macht man sich strafbar.“ Bestellt man solche Hanf-Snacks aus dem Ausland, begeht man grenzüberschreitenden Suchtgifthandel – das kann in einer Haftstrafe enden.
Und das Cannabinoid HHC? „Da ist das Gesetz leider total flauschig“, sagt Machac. Denn laut Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG) ist bei diesem Suchtgift nur der gewinnbringende Verkauf illegal. „Die Bestellung von HHC-Gummibärchen ist nicht strafbar.“
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