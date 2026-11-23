Insider packt aus: „Die Nachfrage war sehr hoch“

Wie lukrativ das Geschäft mit dem Rausch ist, schildert ein ehemaliger Mitarbeiter eines österreichischen Hanfshops der „Krone“. Als Ende 2021 die ersten HHC-Produkte auf den Markt kamen, habe sich das Geschäft schlagartig verändert. „Die Nachfrage war erschreckend hoch, vor allem unter jungen Menschen.“ Regelmäßig seien Vertreter mit neuen Produkten und Proben in den Geschäften aufgetaucht. Woher die Ware tatsächlich stammte, sei nicht immer nachvollziehbar gewesen. Dennoch hätten Händler zugegriffen – wegen hoher Gewinne.