Scharfe Kritik bei „Brennpunkt Medien“ mit Jana Pasching: FPÖ-General Christian Hafenecker nimmt den ORF ins Visier und rechnet mit dem „Privilegienstadl“ am Küniglberg ab. Er fordert das radikale Aus für die Haushaltsabgabe, will das Milliarden-Budget halbieren und den Sparstift gezielt bei den Spitzenverdienern ansetzen. Warum er ein „ungehöriges Maß an Meinungsjournalismus“ ortet und welche Pläne er für die Medienlandschaft bis 2035 verfolgt, sehen Sie jetzt im Video!