AUA auch betroffen
Streik legt Flugverkehr in Belgien komplett lahm
Der Flugverkehr von und nach Belgien kommt wegen eines landesweiten Streiks nahezu vollständig zum Erliegen. Auch die AUA musste deshalb Flüge streichen, alle Maschinen nach Brüssel bleiben am Montag am Boden.
Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie zwischen 7 und 21 Uhr ihre regulären Dienste nicht gewährleisten, da sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge würden aufrechterhalten, hieß es. Reisenden wird empfohlen, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status des Fluges zu informieren.
Protest gegen Regierung
Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Großdemonstration in Brüssel geplant. Außer im Flugverkehr werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein.
Kritik der Flugbranche
Fluggesellschaften und Flughäfen kritisieren, dass die erst kurzfristig angekündigte Unterbrechung des Flugverkehrs erhebliche Auswirkungen auf die Reisenden habe und zu großen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen führe.
Nach Angaben von Skeyes kam die Streikbeteiligung der Fluglotsen für das Unternehmen überraschend. Obwohl der landesweite Protesttag lange bekannt gewesen sei, hätten die Gewerkschaften keine Hinweise auf eine Beteiligung von Fluglotsen gegeben, teilte eine Sprecherin mit. Erst Samstagfrüh sei eine erste Streikabsichtserklärung eingegangen.
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