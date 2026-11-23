Protest gegen Regierung

Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Großdemonstration in Brüssel geplant. Außer im Flugverkehr werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein.