Wie viel Glimmer steckt schon in Ihrem Alltag?

Schade nur, dass der Lieblingssong gerne „durchrutscht“ und sich Ärger dafür zuverlässig Gehör verschafft. Haben Sie das auch schon festgestellt? Und warum ist das überhaupt so? „Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, mögliche Gefahren ernst zu nehmen. Das war für unser Überleben wichtiger, als sich möglichst lange über einen schönen Sonnenuntergang zu freuen“, so die Gesundheitspsychologin.