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Emotionen‑Check: Wie geht es Ihnen wirklich?

Mentale Stärke & Emotionale Balance
16.04.2026 10:00
Horchen Sie immer wieder in sich hinein. Allein das Benennen von Gefühlen beruhigt das ...
Horchen Sie immer wieder in sich hinein. Allein das Benennen von Gefühlen beruhigt das Nervensystem.(Bild: drubig-photo - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Im Alltag laufen viele von uns im Funktionsmodus: Termine, Verpflichtungen, To-dos. Dabei geraten die eigenen Gefühle leicht in den Hintergrund. Ein regelmäßiger kurzer Emotionen-Check hilft Ihnen, kurz innezuhalten und wahrzunehmen, was in Ihrem Inneren tatsächlich los ist. So bleiben Sie in Balance!

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Emotionen sind ein wichtiges Orientierungssystem. Sie zeigen, was Sie brauchen, was Ihnen guttut und was Sie belastet. Wenn Sie diese Signale übergehen, kann sich das körperlich bemerkbar machen, etwa durch Verspannungen, Schlafprobleme oder Gereiztheit. Ein bewusster Blick nach innen schafft Klarheit und unterstützt Sie dabei, rechtzeitig gegenzusteuern.

Mini‑Anleitung
Der Drei‑Minuten‑Emotionen‑Check

Eine einfache Übung, die Sie jederzeit durchführen können – im Büro, unterwegs oder zu Hause, am besten dreimal täglich. Sie stärkt Ihre seelische Gesundheit, verbessert Entscheidungen und hilft, Stress frühzeitig zu erkennen.

Kurz innehalten: Setzen oder stellen Sie sich bequem hin und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit für einen Moment nach innen.

Körper wahrnehmen: Fragen Sie sich, wie sich Ihr Körper gerade anfühlt? Gibt es Anspannung, Müdigkeit, Unruhe oder vielleicht Leichtigkeit?

Gefühle benennen: Versuchen Sie, ein oder zwei Worte zu finden: Bin ich gestresst? Ruhig? Überfordert? Zufrieden? Alle Antworten sind erlaubt.

Bedürfnisse erkennen: Überlegen Sie: Was brauche ich jetzt? Vielleicht eine Pause, frische Luft, ein Glas Wasser, Bewegung oder ein klärendes Gespräch.

Eine kleine Handlung setzen: Tun Sie, wenn möglich, etwas Kleines, das Ihnen guttut. Schon wenige Minuten können einen Unterschied machen.

Ein kleiner Check – große Wirkung
Wenn Sie diesen kurzen Selbst‑Check regelmäßig einbauen, entwickeln Sie ein feineres Gespür für Ihre Bedürfnisse. Das macht Sie resilienter, klarer und handlungsfähiger. Ein Emotionen‑Check dauert nur drei Minuten, aber er kann viel verändern.

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