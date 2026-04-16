Emotionen‑Check: Wie geht es Ihnen wirklich?

Emotionen sind ein wichtiges Orientierungssystem. Sie zeigen, was Sie brauchen, was Ihnen guttut und was Sie belastet. Wenn Sie diese Signale übergehen, kann sich das körperlich bemerkbar machen, etwa durch Verspannungen, Schlafprobleme oder Gereiztheit. Ein bewusster Blick nach innen schafft Klarheit und unterstützt Sie dabei, rechtzeitig gegenzusteuern.