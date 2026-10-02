An der KI führt (fast) kein Weg mehr vorbei

Wie weit die Nutzung geht, zeigt auch eine andere Zahl: Elf Prozent haben KI bereits in einer Situation verwendet, in der das nicht erlaubt war. Besonders für junge Menschen (36 Prozent) ist das verlockend. Ein Befragter schildert etwa: „Während meines Studiums durfte ich keine KI verwenden. Aber ich habe sie trotzdem genutzt, weil sie mir bei Geschwindigkeit und Qualität meines Studiums einen Vorteil verschaffte.“ Studienleiterin Nadine Ejupi fasst zusammen: „Für die Jungen ist KI kein Werkzeug mehr, das man auch weglegen könnte. Sie ist Teil des Alltags.“