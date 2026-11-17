Die Vancouver Canucks mit dem Vorarlberger Marco Rossi haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erstmals in dieser Saison zwei Siege hintereinander gefeiert.
Die Kanadier setzten sich am Montag (Ortszeit) auswärts gegen Utah Mammoth mit 3:2 durch, Rossi stand 10:50 Minuten auf dem Eis.
Noch immer Letzter
Die Canucks bleiben nach dem fünften Erfolg im 23. Saisonspiel und dem ersten gegen Utah Mammoth im insgesamt siebenten Versuch aber weiter Liga-Schlusslicht.
Die Montreal Canadiens hingegen mussten sich bei den New York Rangers mit 1:3 geschlagen geben. Der Vorarlberger David Reinbacher war am Wochenende von den Kanadiern aus der AHL in den NHL-Kader berufen worden, kam allerdings nicht zum Einsatz.
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