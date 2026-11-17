Die Glocke sei aus Messing und trage einige kunstvolle Verzierungen, sagte eine Polizistin dem Sender CBC. Aber nicht ihr kunstvoller Schmuck, sondern ihr Material könnte die Diebe angelockt haben. Ermittler gehen davon aus, dass jemand versuchen könne, sie als Altmetall zu verkaufen, so CBC. „Wir haben tatsächlich alle Schrott- und Recyclingunternehmen in der Gegend kontaktiert“, erklärte die Beamtin weiters