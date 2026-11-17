Polizei ratlos
130 Kilo schwere Glocke aus Kirchturm gestohlen
Ein erstaunlicher Fall beschäftigt momentan die Polizei in Kanada: Diebe haben eine mehr als 130 Kilogramm schwere Glocke aus dem Glockenturm der Herz-Jesu-Kirche in Armstrong in der Provinz Manitoba entwendet. Der Vorfall gibt Rätsel auf.
„Es ist derzeit völlig unbekannt, wie und wann die Glocke aus dem Turm entfernt wurde“, so die ratlosen Ermittler. Bilder zeigten Schäden an dem mit Holz verkleideten Glockenturm der ukrainisch-katholischen Kirche.
Die Glocke sei aus Messing und trage einige kunstvolle Verzierungen, sagte eine Polizistin dem Sender CBC. Aber nicht ihr kunstvoller Schmuck, sondern ihr Material könnte die Diebe angelockt haben. Ermittler gehen davon aus, dass jemand versuchen könne, sie als Altmetall zu verkaufen, so CBC. „Wir haben tatsächlich alle Schrott- und Recyclingunternehmen in der Gegend kontaktiert“, erklärte die Beamtin weiters
Laut der historischen Gesellschaft von Manitoba wurde die Glocke 1906 aus der Schweiz nach Kanada importiert. Man darf gespannt sein, ob sie wieder auftauchen wird.
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