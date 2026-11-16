Die EU plant nach den Hackerattacken auf Kühlsysteme von Supermarktketten neue Sanktionen gegen den Iran. Die jüngsten Cyberangriffe hätten gezeigt, dass europäische Länder nicht außerhalb von der Reichweite Teherans liegen, sagte die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas.
Man bereite nun neue Sanktionen vor. Gegen wen Strafmaßnahmen geplant sind, sagte sie zunächst nicht. Gegen die Revolutionsgarden gibt es bereits Sanktionen, zudem sind sie überhaupt als Terrororganisation eingestuft. Die neuen Maßnahmen würden bereits bestehende im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm, mit schweren Menschenrechtsverletzungen und mit Einschränkungen der Freiheit der Schifffahrt ergänzen.
Wie berichtet, hatten Angreiferinnen und Angreifer die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen in Supermärkten aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Produkte verdarben. Mehrere europäische Länder waren betroffen, darunter Frankreich, Belgien, Schweden und Deutschland.
Teheran: „Verantwortungslos und lächerlich“
Anfang vergangener Woche hatte Frankreichs Regierung die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Außenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmaß und beispielloser Aggressivität. „Es handelt sich um den ersten großangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar“, sagte er.
Die iranische Führung wies die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien ein „verantwortungsloser und lächerlicher Schritt“, der das Ansehen des Landes beschädige und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle.
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