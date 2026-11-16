Man bereite nun neue Sanktionen vor. Gegen wen Strafmaßnahmen geplant sind, sagte sie zunächst nicht. Gegen die Revolutionsgarden gibt es bereits Sanktionen, zudem sind sie überhaupt als Terrororganisation eingestuft. Die neuen Maßnahmen würden bereits bestehende im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm, mit schweren Menschenrechtsverletzungen und mit Einschränkungen der Freiheit der Schifffahrt ergänzen.