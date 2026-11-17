Die Finanzprobleme beim Holzhausbauer Gropyus könnten auch Salzburg treffen. Für die Buwog errichtet das Unternehmen in der Salzburger Südtiroler Siedlung derzeit 68 Wohnungen. Vier Tochterfirmen sind jedoch insolvent, nachdem eine zugesagte Investorenfinanzierung ausgeblieben war. Wie es auf der Baustelle weitergeht, ist fraglich.
Für ein großes Salzburger Wohnbauprojekt sorgt die finanzielle Schieflage bei Gropyus für Fragezeichen. Der deutsch-österreichische Holzhausbauer errichtet für die Buwog derzeit 68 Wohnungen in Salzburg. Vier Tochtergesellschaften des Konzerns sind inzwischen insolvent, die Gropyus AG selbst ist bislang nicht betroffen.
Auslöser der Probleme war laut Unternehmen eine bereits zugesagte Investorenfinanzierung, die nicht ausbezahlt wurde. Eine Überbrückung durch bestehende Gesellschafter reichte nicht für alle Firmen aus.
Gropyus will laufende Projekte fortsetzen und arbeitet nach eigenen Angaben an einer neuen Finanzierung. Unklar bleibt vorerst, welche konkreten Auswirkungen die Insolvenzen auf die Salzburger Baustelle haben.
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