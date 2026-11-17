Die Finanzprobleme beim Holzhausbauer Gropyus könnten auch Salzburg treffen. Für die Buwog errichtet das Unternehmen in der Salzburger Südtiroler Siedlung derzeit 68 Wohnungen. Vier Tochterfirmen sind jedoch insolvent, nachdem eine zugesagte Investorenfinanzierung ausgeblieben war. Wie es auf der Baustelle weitergeht, ist fraglich.