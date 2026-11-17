Bauer und Nachbarn retteten Tiere

Der hölzerne Teil des Stalls stand lichterloh in Flammen. „Der Bauer und vier Nachbarn konnten die Tiere aus dem Stall heraustreiben und in Sicherheit bringen“, schildert Einsatzleiter Weiss weiter. Die vier Nachbarn mussten im Anschluss von der Rettung versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle hätten das Spital inzwischen aber wieder verlassen können, so Weiss.