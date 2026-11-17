Großalarm in der Nacht auf Dienstag in Obsteig im Tiroler Bezirk Imst: Auf einem Bauernhof brach am späten Montagabend Feuer aus – der Stall brannte lichterloh und die Flammen griffen auch auf das Wohnhaus über. Der Bauer und Nachbarn konnten die Tiere rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vier Personen mussten ins Spital. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.
Gegen 22.45 Uhr wurde die Feuerwehr Obsteig alarmiert. „Drei Kameraden und ich befanden uns gerade zufällig im Gerätehaus. Ich bin dann als Einsatzleiter sofort ausgerückt. Als ich auf die Bundesstraße fuhr, sah ich bereits einen großen hellen Schein über dem Bauernhof. Da war sofort klar, dass wir andere Wehren nachalarmieren müssen“, schildert Obsteigs Feuerwehrkommandant Christian Weiss im Gespräch mit der „Krone“.
180 Einsatzkräfte vor Ort
Alles in allem rückten sieben Feuerwehren – Obsteig, Mieming, Nassereith, Silz, Mötz, Imst und Oetz – sowie die Polizei und Rettung mit insgesamt 180 Einsatzkräften an.
Bauer und Nachbarn retteten Tiere
Der hölzerne Teil des Stalls stand lichterloh in Flammen. „Der Bauer und vier Nachbarn konnten die Tiere aus dem Stall heraustreiben und in Sicherheit bringen“, schildert Einsatzleiter Weiss weiter. Die vier Nachbarn mussten im Anschluss von der Rettung versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Alle hätten das Spital inzwischen aber wieder verlassen können, so Weiss.
Wir mussten auf das Hydrantennetz und ein Bassin zurückgreifen. Letzteres musste mit einem Tanklöschfahrzeug immer wieder befüllt werden.
Christian Weiss, Kommandant FF Obsteig
Trockenheit als Herausforderung
Die Flammen griffen letztlich vom Stall auch auf das Wohnhaus über. Herausfordernd sei insbesondere die Löschwasserversorgung gewesen. Ein Bach in der Nähe sei ausgetrocknet. „Wir mussten auf das Hydrantennetz und ein Bassin zurückgreifen. Letzteres musste mit einem Tanklöschfahrzeug immer wieder befüllt werden“, schildert Weiss.
Der Großeinsatz dauerte die ganze Nacht über an – erst gegen 7.15 Uhr konnte letztlich „Brand aus“ gegeben werden. Im Anschluss fanden noch Aufräumarbeiten statt.
Tiere nun vorerst bei Nachbarhöfen
Die Tiere – Kühe, Pferde, Ziegen und Schweine – seien laut Weiss inzwischen bei benachbarten Höfen untergebracht worden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.
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