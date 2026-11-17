„Ja, es liegt ein Strafantrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vor“, bestätigt Martina Löbel, Richterin des Klagenfurter Bezirksgerichts, Dienstagfrüh auf Anfrage der „Krone“. Und dieser Antrag hat es in sich: Im Rahmen eines Streits mit Vertriebspartnern der Stadtwerke (wir haben im Frühjahr berichtet) solle ein leitender Angestellter das Datum auf Verträgen abgeändert haben und weil es da auch einen Rechtsstreit gab, könnte das als Beweismittelfälschung zählen.