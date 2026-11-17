Ein brisanter Strafantrag liegt beim Bezirksgericht Klagenfurt vor: Ein führender Mitarbeiter der Klagenfurter Stadtwerke ist wegen Beweismittelfälschung angeklagt – und die zwei Vorstände werden ebenfalls angeklagt.
„Ja, es liegt ein Strafantrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vor“, bestätigt Martina Löbel, Richterin des Klagenfurter Bezirksgerichts, Dienstagfrüh auf Anfrage der „Krone“. Und dieser Antrag hat es in sich: Im Rahmen eines Streits mit Vertriebspartnern der Stadtwerke (wir haben im Frühjahr berichtet) solle ein leitender Angestellter das Datum auf Verträgen abgeändert haben und weil es da auch einen Rechtsstreit gab, könnte das als Beweismittelfälschung zählen.
Super-Gau für großes Unternehmen
Und die beiden Vorstände der Stadtwerke, Erwin Smole und Harald Tschurnig, werden als Bestimmungstäter geführt. Ein Super-Gau für das große Unternehmen – laut Paragraf 293 StGB sind Strafen bis zu einem Jahr Haft und 720 Tagessätzen möglich.
Wann genau der Prozess über die Bühne gehen wird, steht noch nicht fest – das Bezirksgericht Klagenfurt kann nicht über mangelnde Auslastung klagen. Eine offizielle Stellungnahme der Stadtwerke steht ebenso noch aus. Für alle Beteiligten gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
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