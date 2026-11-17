Männer auf der Flucht
Mädchen (13) bei Verfolgungsjagd getötet
Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist am Montagabend in Bayern ein 13 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen.
Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren waren laut „Bild“ mit einem Mitsubishi vor der Polizei geflüchtet. An dem Wagen sollen gestohlene Kennzeichen angebracht gewesen sein.
Auch Mutter und Kind verletzt
Nach ersten Erkenntnissen überholten die Flüchtenden einen Kia rechts über den Gehweg und kollidierten dabei sowohl mit diesem Wagen als auch mit einem Audi. In dem Audi saß eine Familie. Eine Mutter und ihr sechs Jahre altes Kind wurden leicht verletzt.
Mädchen hinter Hecke geschleudert
Bei der Unfallaufnahme entdeckten Feuerwehrleute schließlich eine leblose 13-Jährige hinter einer Hecke. Laut Polizei war das Mädchen auf dem Gehweg von dem Mitsubishi erfasst und durch die Wucht des Aufpralls hinter die unbeleuchtete Hecke geschleudert worden.
„Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen und Behandlung durch einen Notarzt konnte tragischerweise nur noch deren Tod festgestellt werden“, erklärte ein Polizeisprecher.
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