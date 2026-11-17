Denn niemand Geringeres als ihr Ehemann William nahm hinter dem Steuer der elektrischen Rikscha Platz. Und der machte seinen Job, als hätte er niemals etwas anderes getan. Kein Wunder, dass Kate, die in einem weißen Hosenanzug eine fantastische Figur machte, bei der Ankunft am Skyline-Aussichtspunkt an der Worli-Uferpromenade in Mumbai jubelte: „Das ist die beste Art, anzukommen.“