Volle Fahrt voraus für Kate und William an Tag zwei bei ihrem Besuch in Indien! Mit dem E-Rikscha ging es für das britische Thronfolgerpaar in Mumbai zu einem Termin mit den Finalisten des Earthshot Prize. Und die Prinzessin von Wales durfte sich über einen ganz besonderen Chauffeur freuen ...
Denn niemand Geringeres als ihr Ehemann William nahm hinter dem Steuer der elektrischen Rikscha Platz. Und der machte seinen Job, als hätte er niemals etwas anderes getan. Kein Wunder, dass Kate, die in einem weißen Hosenanzug eine fantastische Figur machte, bei der Ankunft am Skyline-Aussichtspunkt an der Worli-Uferpromenade in Mumbai jubelte: „Das ist die beste Art, anzukommen.“
„Habe es nicht zu Schrott gefahren“
Und auch William hatte sichtlich eine Mordshetz. Der britische Thronfolger, der seiner schönen Ehefrau charmant die Tür öffnete, erklärte freudig: „Es hat richtig Spaß gemacht, wirklich viel Spaß.“
Im Gespräch Suman Mishra, Geschäftsführerin der Firma Mahindra Last Mile Mobility, die die E-Rikschas herstellt und zu den Finalisten des Earthshot Prize gehört, lachte William schließlich: „Ich habe Ihr Fahrzeug nicht zu Schrott gefahren, also geht es uns gut.“
Und gab grinsend zu: „Ich war ziemlich begeistert und hätte gerne eine längere Ausfahrt gemacht – ich wollte nämlich wissen, wie hoch die Höchstgeschwindigkeit ist.“
„Habt den Sieg allesamt verdient“
Auch für die restlichen Finalisten des Earthshot Prize nahmen sich Prinz William und Prinzessin Kate reichlich Zeit. Insgesamt 15 internationale innovative Ideen, die darauf abzielen, den Planeten und die Umwelt zu „reparieren“, sowie die Menschen dahinter werden bei der Auszeichnung, die von Prinz William ins Leben gerufen wurde, geehrt.
Wer den begehrten Preis bekommen wird, das wird bei der großen Gala am Dienstagabend enthüllt. William ist jedenfalls stolz auf jeden einzelnen Finalisten, wie er bei dem Termin verriet. „Genießt den heutigen Abend, es ist ein großer Moment für euch und ihr habt den Sieg allesamt absolut verdient.“
Bei der Gala am Abend wird Kate ihren William ebenfalls begleiten. Neben der Prinzessin und dem Prinzen von Wales werden auch Take That, Hollywoodstar Rami Malek sowie die Bollywood-Stars Alia Bhatt und Sonam Kapoor erwartet.
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