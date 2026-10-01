„Der KI fehlt es daran, Mensch zu sein“

„Die Entscheidungen müssen wir treffen“

Einer, der das nur zu gut weiß, ist Keynote-Speaker Christoph Burkhardt aus Deutschland, der sich als Unternehmer und Futurist im Silicon Valley an die Spitze von künstlicher Intelligenz und Innovation gehievt hat. Ohne KI geht es nicht mehr, das ist jedem bewusst: „Die KI-Tür ist offen. Alle wissen, dass wir durch die Tür müssen. Warten wir zu lange, entscheidet wer anders für uns. Entscheidet sich Europa nicht in den nächsten zwei Jahren, wann und wie wir die KI nutzen, wird das eben Microsoft für uns tun. Meine große Hoffnung ist, dass wir es tun“, erklärt er die Diskrepanz, in der wir uns befinden.