Als sich der Verdacht gegen ihn immer mehr erhärtete, gestand der Mann, dass die Vermisste tot ist und er damit im Zusammenhang stehe. Er sprach allerdings von einem „Unfall“. M. gab zu, die sterblichen Überreste in einem Waldstück nahe seinem Elternhaus vergraben zu haben. Dort wurde die Leiche dann auch von den Ermittlern gefunden.