Der Prozess gegen einen 31-jährigen Cobra-Polizisten, der am 9. Jänner eine Frau in der Südsteiermark getötet und dann in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnhauses vergraben haben soll, wird im Jänner stattfinden. Der Steirer muss sich an drei Verhandlungstagen wegen des Verdachts auf Mord und Störung der Totenruhe verantworten.
Der Beschuldigte Manuel M. streitet bisher die vorsätzliche Tötung der Frau, seiner Freundin Johanna G., ab, gibt aber zu, dass er die Leiche vergraben hat. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren oder sogar lebenslange Haft.
Tagelange Vermisstensuche
Die 34-jährige Frau war am 9. Jänner nach einem Treffen mit dem Beamten in Tillmitsch nahe Leibnitz spurlos verschwunden. Ihre Mutter erstattete tags darauf eine Vermisstenanzeige. Tagelang wurde nach der Frau gesucht. Dann wurde der damals 30-Jährige festgenommen, da er sich bei der Befragung durch die Kriminalpolizei in Widersprüche verstrickt und auch falsche Angaben gemacht hatte.
Als sich der Verdacht gegen ihn immer mehr erhärtete, gestand der Mann, dass die Vermisste tot ist und er damit im Zusammenhang stehe. Er sprach allerdings von einem „Unfall“. M. gab zu, die sterblichen Überreste in einem Waldstück nahe seinem Elternhaus vergraben zu haben. Dort wurde die Leiche dann auch von den Ermittlern gefunden.
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