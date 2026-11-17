Vier Fahrzeuge und 14 Mann ausgerückt

Die Berufsfeuerwehr Salzburg ist mit vier Fahrzeugen und 14 Mann ausgerückt. Als sie vor Ort im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ankamen, wurde der unverletzte Fahrer bereits vom Roten Kreuz versorgt. Momentan staut es auf der Saint-Julien-Straße stark, weil die Bergung des verunfallten Fahrzeugs noch läuft.