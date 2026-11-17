Ein Pkw ist am Dienstagmorgen in der Saint-Julien-Straße in Salzburg gegen eine Hausmauer gefahren. Der verunfallte Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie die Berufsfeuerwehr bestätigt. Die Bergung des Fahrzeugs läuft noch – momentan staut es stark.
Am Dienstagmorgen ist das Auto gegen eine Hausmauer in der Saint-Julien-Straße geprallt. Der Fahrer blieb aber unverletzt, wie die Feuerwehr auf „Krone“-Anfrage bestätigt. Angaben dazu, wie es zu dem Unfall kam, konnten vorerst nicht gemacht werden.
Vier Fahrzeuge und 14 Mann ausgerückt
Die Berufsfeuerwehr Salzburg ist mit vier Fahrzeugen und 14 Mann ausgerückt. Als sie vor Ort im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt ankamen, wurde der unverletzte Fahrer bereits vom Roten Kreuz versorgt. Momentan staut es auf der Saint-Julien-Straße stark, weil die Bergung des verunfallten Fahrzeugs noch läuft.
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