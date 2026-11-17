Sechs weitere Schüler dürften Knalltrauma erlitten haben

Beamte der Polizeiinspektion Mannersdorf forschten sechs weitere Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren aus, die vermutlich ein Knalltrauma erlitten haben. Einer von ihnen wurde zusätzlich durch abgesprengte Teile des Knallkörpers leicht an den Beinen verletzt.