Bei einem Vorfall mit selbst hergestellter Pyrotechnik wurden am Montagmorgen im Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) mehrere Schüler verletzt. Der Knallkörper explodierte unmittelbar nach dem Anzünden – noch in der Hand eines 14-Jährigen.
Es war kurz vor 8 Uhr, als der 14-Jährige am Montag in einem Park nahe seiner Schule den selbst hergestellten pyrotechnischen Gegenstand zündete. Dieser explodierte sofort. Der Schüler erlitt laut Polizei Verletzungen mittleren Grades.
Sechs weitere Schüler dürften Knalltrauma erlitten haben
Beamte der Polizeiinspektion Mannersdorf forschten sechs weitere Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren aus, die vermutlich ein Knalltrauma erlitten haben. Einer von ihnen wurde zusätzlich durch abgesprengte Teile des Knallkörpers leicht an den Beinen verletzt.
Insgesamt fünf Schüler wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Zwei weitere begaben sich mit ihren Eltern in häusliche Pflege.
14-Jähriger wird angezeigt
Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Nach deren Abschluss wird der 14-Jährige der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha angezeigt.
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