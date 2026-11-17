Wien liegt bei der Luftqualität nicht im europäischen Spitzenfeld. In einer aktuellen Studie unter 40 europäischen Großstädten belegte die österreichische Hauptstadt lediglich den neunten Platz.
„Der Abstand zum Spitzentrio Kopenhagen, Stockholm und Helsinki ist groß“, teilte die Mobilitätsorganisation VCÖ mit: „Um die ab dem Jahr 2030 geltenden Luftschadstoff-Grenzwerte einzuhalten, muss Wien die Dauerbelastung durch Stickstoffdioxid und Feinstaub deutlich verringern.“
Die Verkehrsabgase seien zu verringern, indem der Anteil der Mobilität mit Öffis, zu Fuß und mit dem Rad erhöht und der Anteil der Verbrenner-Kfz reduziert wird. Zudem müsste beim Autopendelverkehr nach Wien der Anteil des Öffentlichen Verkehrs und von Fahrgemeinschaften erhöht werden.
Die krank machende Wirkung von Stickstoffdioxid und Feinstaub ist unbestritten. Deshalb wurden auf EU-Ebene niedrigere Grenzwerte beschlossen, die ab dem Jahr 2030 gelten. Transport & Environment hat im Rahmen der Initiative „Clean Cities“ die Luftqualität von 40 europäischen Großstädten, darunter Wien, erhoben.
Ernüchterndes Ergebnis
Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur drei der 40 Städte, nämlich Kopenhagen, Stockholm und Helsinki, würden die neuen EU-Grenzwerte schon heute einhalten.
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