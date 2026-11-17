Die Verkehrsabgase seien zu verringern, indem der Anteil der Mobilität mit Öffis, zu Fuß und mit dem Rad erhöht und der Anteil der Verbrenner-Kfz reduziert wird. Zudem müsste beim Autopendelverkehr nach Wien der Anteil des Öffentlichen Verkehrs und von Fahrgemeinschaften erhöht werden.