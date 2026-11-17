Salzburg ist auf der Darts-Landkarte kein längst kein Neuland. Immer wieder streute die PDC in der Vergangenheit einen Tour-Stop in der Salzburgarena ein. So bekannt den Herrn Suljovic, Van Gerwen und Co. also die Location ist, so neu mutet das Format an. Unterschiedliche Qualifikationswege führen ein vielfältiges Teilnehmerfeld zusammen und ermöglichen bereits in den frühen Turnierphasen ungewöhnliche Begegnungen. „So können Weltklassespieler direkt auf aufstrebende Talente und ambitionierte Amateure treffen – mit der Chance auf Überraschungen in jeder Runde“, heißt es von der PDC Europe.