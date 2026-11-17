Star-Auflauf in Salzburg! 2027 kommen die Darts-„Kapazunder“ wieder in die Mozartstadt. Von 18. bis 20. Juni feiert das neu aus der Taufe gehobene Turnier „European Open“ in der Salzburgarena Premiere.
Salzburg ist auf der Darts-Landkarte kein längst kein Neuland. Immer wieder streute die PDC in der Vergangenheit einen Tour-Stop in der Salzburgarena ein. So bekannt den Herrn Suljovic, Van Gerwen und Co. also die Location ist, so neu mutet das Format an. Unterschiedliche Qualifikationswege führen ein vielfältiges Teilnehmerfeld zusammen und ermöglichen bereits in den frühen Turnierphasen ungewöhnliche Begegnungen. „So können Weltklassespieler direkt auf aufstrebende Talente und ambitionierte Amateure treffen – mit der Chance auf Überraschungen in jeder Runde“, heißt es von der PDC Europe.
Noch mehr Erlebnis
Das Zuschauererlebnis steht bei den European Open im Mittelpunkt. Auf insgesamt acht Boards finden parallel mehrere Spiele statt, sodass die Fans das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen und sich frei durch die Halle bewegen können. Vom Erdinger-Biergarten über verschiedene Aktivierungen und Mitmachaktionen bis hin zu weiteren Programmpunkten bietet das Event dabei weit mehr als nur Darts: Die Besucher können von Board zu Board wandern, unterschiedliche Partien verfolgen und die besondere Atmosphäre der European Open als großes Darts-Event erleben.
„Neues Kapitel“
„Die European Open sind ein ganz besonderes neues Kapitel für den Dartssport in Europa. Wir bringen die besten Spieler der Welt mit Spielern zusammen, die sich ihren Platz auf dieser Bühne erst noch erarbeiten wollen. Genau diese Mischung macht das Format so spannend“, sagt Philip Brzezinski, Sportdirektor der PDC Europe.
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