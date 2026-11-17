Zwei Handelsmarken werden zu einer – bis 2029 sollen alle Filialen umgestellt sein. Droht jetzt der Kahlschlag? „Es wird Schließungen geben“, sagt Geschäftsführer Thomas Marx. Die Kette ist nicht die einzige, die mit der geringen Kauflust der Österreicher kämpft. Auch die 420.000 Handelsangestellten könnten darunter leiden.
Dreißig Standorte wurden in den vergangenen zwei Jahren schon geschlossen, jetzt ist das Ende für die Handelsmarke Libro fix: Alle Filialen werden spätestens bis 2029 zu Pagro-Standorten. Man konnte nicht beide Ketten halten, sagt Thomas Marx, Geschäftsführer MTH Retail Group, die hinter den Marken steht. „Die Branche hat sich verändert. Pagro war in den Bereichen Schule, Büro und Haushalt stark, Libro bei Kreativität, Buch und Spielwaren“, erklärt er. Obwohl Libro als „emotionaler“ wahrgenommen wurde, entschied man sich, Pagro als Marke auszubauen und „freundlicher“ zu machen. Das Sortiment wird erweitert.
Derzeit gibt es 117 Libro-Filialen und 157 Pagro-Standorte. Die MTH Retail Group verbuchte 2025/26 minus fünf Prozent beim Umsatz und etwa neun Millionen Euro Verlust. „Wir haben die IT und unseren Online-Shop neu aufgestellt und investieren viel in den Umbau der Filialen“, erklärt Marx. Ziel ist es, 25 Libros bis Jahresende zu Pagros zu machen, 2027 sollen 75 weitere folgen.
80 Prozent der Österreicher werden innerhalb von 15 Minuten einen Pagro erreichen können. Aber es wird auch Schließungen bei Libro geben.
Thomas Marx, Geschäftsführer MTH Retail Group
Nicht alle Filialen werden bestehen können. „Es wird auch Schließungen bei Libro geben“, kündigt Marx an. Welche Filialen das sein werden, wird evaluiert. „Es gibt Regionen, wo ein Standort wirtschaftlich kaum Sinn macht. Dort werden wir das Filialnetz optimieren.“ Wenn das Geschäft im Herbst „gut läuft“, sagt Marx, werde es „nicht so viele Standorte betreffen, wie man glaubt“.
Konjunktur im Handel bleibt weiter schwach
Nicht nur Pagro und Libro kämpfen mit Problemen, auch der Rest des österreichischen Handels „tritt auf der Stelle“, wie der Handelsverband mitteilte. Die Umsätze wuchsen in den ersten drei Quartalen laut einer Wifo-Untersuchung nur um 0,3 Prozent. „Das ist de facto eine Stagnation“, sagt Geschäftsführer Rainer Will. Nur der Lebensmittel-Bereich legte real um 1,3 Prozent zu. „Solange die Haushalte bei größeren Anschaffungen zurückhaltend bleiben, wird sich die Branche nur schwer aus dieser Konsumflaute befreien können.“
Arbeitnehmer wollen „verbessertes Angebot“
Bei den KV-Verhandlungen liegen die Vorstellungen noch weit auseinander: 3,8 Prozent wollen die Arbeitnehmer, 2,1 Prozent die Arbeitgeber. „Wir erwarten ein verbessertes Angebot“, sagt Gewerkschafterin Linda Keizer (GPA) vor der dritten Runde. Am Dienstag ab 11 Uhr wird wieder verhandelt.
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