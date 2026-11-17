Dreißig Standorte wurden in den vergangenen zwei Jahren schon geschlossen, jetzt ist das Ende für die Handelsmarke Libro fix: Alle Filialen werden spätestens bis 2029 zu Pagro-Standorten. Man konnte nicht beide Ketten halten, sagt Thomas Marx, Geschäftsführer MTH Retail Group, die hinter den Marken steht. „Die Branche hat sich verändert. Pagro war in den Bereichen Schule, Büro und Haushalt stark, Libro bei Kreativität, Buch und Spielwaren“, erklärt er. Obwohl Libro als „emotionaler“ wahrgenommen wurde, entschied man sich, Pagro als Marke auszubauen und „freundlicher“ zu machen. Das Sortiment wird erweitert.