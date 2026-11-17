Spezielle Atomsphäre

Auch Sasa Kalajdzic, der in den letzten sieben Länderspielen fünf Scorerpunkte lieferte, in diesem Zeitraum teamintern die Nummer eins ist, läuft heute von Beginn an auf. Die Stadion-Atmosphäre ist mit nur ein paar Hundert Fans speziell. „Es ist unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen. Egal mit welcher Mannschaft“, tönt der 29-Jährige. Der mithelfen soll, einmal mehr einen positiven Abschluss zu feiern. Denn seit dem 0:1 vor sieben Jahren im ebenfalls bedeutungslosen Spiel in Lettland ist man zum Ende des Länderspieljahres unbesiegt.