LASK-Keeper Lukas Jungwirth und Sturms Luca Weinhandl feiern gegen Israel ihre Premiere im ÖFB-Team. „Sieg ist der Anspruch – egal mit welcher Mannschaft“, betont Sasa Kalajdzic.
Die „Krone“ berichtet aus Debrecen
Mit der Kapuze über dem Kopf absolvierte er mit Kumpel Christoph Baumgartner gestern bei Regen einen 30-sekündigen Pitch-Walk über den perfekten Rasen im Nagyerdei Stadion, danach ging es mit einem Lächeln zurück in die Katakomben. Morgen vor einem Jahr „gewann“ Österreich dank Michael Gregoritsch in Wien gegen Bosnien mit 1:1, fixierte die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren – große Emotionen inklusive.
Die beim heutigen Jahresabschluss nicht zu sehen sein werden. Weil der Aufstieg in die Nations League fixiert ist, das Duell in Debrecen gegen Israel sportlich kaum einen Wert hat.
„Das heißt aber nicht, dass wir das Spiel weniger ernst nehmen. Wir wollen unbesiegt bleiben“, meint Teamchef Ralf Rangnick. Dem – abgesehen vom pausierenden Sabitzer – zwölf Spieler fehlen.
Denn für heute müssen kurzfristig auch Romano Schmid (private Gründe) und Yusuf Demir (Knieprellung im Training) passen. „Yusi hätte von Start weg gespielt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir nach der WM mit so vielen Ausfällen ungeschlagen sind“, sagt Rangnick. Der heute rotieren, mit LASK-Goalie Lukas Jungwirth und Luca Weinhandl zwei Spieler aus der heimischen Liga zum Team-Debüt verhelfen wird. „Für einen 17-Jährigen ist er schon sehr reif“, lobt der 68-Jährige Sturms Youngster.
Spezielle Atomsphäre
Auch Sasa Kalajdzic, der in den letzten sieben Länderspielen fünf Scorerpunkte lieferte, in diesem Zeitraum teamintern die Nummer eins ist, läuft heute von Beginn an auf. Die Stadion-Atmosphäre ist mit nur ein paar Hundert Fans speziell. „Es ist unser Anspruch, das Spiel zu gewinnen. Egal mit welcher Mannschaft“, tönt der 29-Jährige. Der mithelfen soll, einmal mehr einen positiven Abschluss zu feiern. Denn seit dem 0:1 vor sieben Jahren im ebenfalls bedeutungslosen Spiel in Lettland ist man zum Ende des Länderspieljahres unbesiegt.
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