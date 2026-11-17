Ausgerechnet in seiner Heimatstadt Berlin spielte Derry Scherhant am Montagabend groß auf. Beim 5:0 von Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League erzielte der 24-jährige Freiburg-Profi ein Traumtor und rechnete anschließend mit seinen Kritikern ab.
„Vor ein paar Jahren hat man mir gesagt, dass ich es nicht schaffen kann zum Profi. Dann bin ich Profi geworden. Und dann hieß es trotzdem noch von einigen Leuten, es reicht nicht, es ist maximal Regionalliga für dich. Es ist einfach unfassbar, dass ich jetzt hier stehen darf mit der Genugtuung, es den Leuten bewiesen zu haben“, sagte Scherhant.
In Berlin war Scherhant einst nicht in ein Nachwuchsleistungszentrum gekommen. Er spielte bei Viktoria und Tennis Borussia und landete dann doch noch bei der Hertha. Erst nach dem Wechsel zum SC Freiburg etablierte er sich als Bundesliga-Profi.
Kindheitstraum erfüllt
Bundestrainer Jürgen Klopp setzt nun voll und ganz auf ihn. Vier Länderspiele hat Scherhant inzwischen bestritten. Und nun auch noch ein wunderschönes Tor im DFB-Trikot erzielt. Eine Erfolgsstory – damit erfüllte er sich ausgerechnet in Berlin einen Kindheitstraum.
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