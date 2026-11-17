„Vor ein paar Jahren hat man mir gesagt, dass ich es nicht schaffen kann zum Profi. Dann bin ich Profi geworden. Und dann hieß es trotzdem noch von einigen Leuten, es reicht nicht, es ist maximal Regionalliga für dich. Es ist einfach unfassbar, dass ich jetzt hier stehen darf mit der Genugtuung, es den Leuten bewiesen zu haben“, sagte Scherhant.