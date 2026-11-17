Die Ursache des Großbrandes eines ehemaligen Gastrobetriebs in Enzesfeld-Lindabrunn in NÖ scheint geklärt. Drei Burschen im Alter von zwölf und 14 Jahren stehen im Verdacht, in dem leer stehenden Lokal gezündelt zu haben. Der Schaden liegt im Millionenbereich, 19 Feuerwehren waren im Einsatz.
Rund 160 Mitglieder von 19 Feuerwehren kämpften am 30. Oktober im Bezirk Baden gegen die Flammen. Teile der Gebäudehülle mussten während der Löscharbeiten gesichert abgetragen werden. Wenige Wochen nach dem verheerenden Großbrand scheint sich nun der Verdacht der Ermittler bestätigt zu haben.
Fahrlässig eingebrachte Zündquelle als Ursache
Da das Gebäude über keine elektrische Zuleitung mehr verfügte, gingen die Ermittler mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer zumindest fahrlässig eingebrachten Zündquelle als Brandursache aus.
Drei Burschen im Visier der Ermittler
Bei Befragungen wurde bekannt, dass der leerstehende Gastronomiebetrieb offenbar als „Lost Place“ immer wieder von Jugendlichen aufgesucht wurde. Die Polizei forschte einen Zwölfjährigen und zwei 14-Jährige aus.
Die Burschen zeigten sich teilweise geständig, im Gebäude eine Kerze entzündet und diese mit Kartonresten befeuert zu haben. Als sich die Flammen ausbreiteten, sollen sie noch versucht haben, das Feuer zu löschen. Es geriet jedoch zunehmend außer Kontrolle, woraufhin die drei flüchteten.
Schaden im Millionenbereich
Der Gesamtschaden liegt laut Polizei im niedrigen siebenstelligen Eurobereich. Die beiden 14-Jährigen werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Der strafunmündige Zwölfjährige wird der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet.
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