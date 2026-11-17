USA zweifeln Möglichkeit für Anschlag an

Der US-Geheimdienst habe iranische Kommunikation abgefangen, in der behauptet wurde, dass bereits Material für Bomben in den USA versteckt sei. Die Behörden stufen die Gefahr dennoch nicht als akut ein: Vielmehr würde sich der Iran mehrere Optionen offenhalten – Hinweise auf einen konkret geplanten Anschlag gebe es keine. Zudem wird angezweifelt, ob die Islamische Republik überhaupt die Ressourcen und Möglichkeiten hätte, so einen Angriff auf US-amerikanischem Festland durchzuführen.