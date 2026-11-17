In Washington
Iran soll Angriff von „schmutziger Bombe“planen
Laut US-Geheimdienst könnte der Iran einen Angriff in Washington mit einer „schmutzigen Bombe“ planen. Den Informationen zufolge sollen hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung ins Visier genommen werden.
CNN berichtete unter Berufung auf sieben US-Regierungsvertreter, dass es Hinweise auf Pläne für einen Anschlag mit radioaktivem oder chemischem Material in der US-Hauptstadt gebe Demnach seien dabei bereits konkrete Orte und mögliche Ziele genannt worden. Die Regierung ist alarmiert: In mehreren Sitzungen wurden mögliche Schutzmaßnahmen besprochen.
USA zweifeln Möglichkeit für Anschlag an
Der US-Geheimdienst habe iranische Kommunikation abgefangen, in der behauptet wurde, dass bereits Material für Bomben in den USA versteckt sei. Die Behörden stufen die Gefahr dennoch nicht als akut ein: Vielmehr würde sich der Iran mehrere Optionen offenhalten – Hinweise auf einen konkret geplanten Anschlag gebe es keine. Zudem wird angezweifelt, ob die Islamische Republik überhaupt die Ressourcen und Möglichkeiten hätte, so einen Angriff auf US-amerikanischem Festland durchzuführen.
Iran dementiert Berichte: „Falsch und erfunden“
Die USA würden „alle potenziellen Bedrohungen beobachten, aber derzeit gebe es keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Heimatland“, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Lauren Bis. Dennoch würde die Regierung die neuen Erkenntnisse als alarmierendes Signal für die Eskalationsbereitschaft des Irans werten. Der Iran bestreitet diese Vorwürfe und erklärte, Berichte über einen geplanten Einsatz chemischer Waffen seien „falsch und erfunden“.
Eine „schmutzige Bombe“ ist keine Atombombe, sondern ist ein herkömmlicher Sprengsatz, der radioaktives Material bei einer Explosion verteilen soll. Die Zerstörungskraft ist viel kleiner als die einer Kernwaffe, aber durch die radioaktive Verseuchung kann sie das angegriffene Gebiet kontaminieren und die Bevölkerung in Angst versetzen.
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