KI entschlüsselt jetzt 2000 Jahre alte Geheimnisse

Verkohlte Schriftrollen, beschädigte Papyri, fehlende Textstellen: „Apollo“, ein neues österreichisches KI-Sprachtool, soll jetzt vergessenes Wissen zurückbringen: Es liest, was rund 2000 Jahre nicht zu lesen war und ermöglicht uns so einen neuen Blick auf die Antike. Warum „Apollo“ die neue Sensation aus Österreich ist.