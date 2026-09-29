Radikale israelische Siedler griffen Familie an

Regierung genehmigte über 100 neue Siedlungen

Seit ihrem Amtsantritt Ende 2022 genehmigte die israelische Regierung über 100 neue Siedlungen, wie der Sender BBC berichtete. Die Siedlungen sind nach Völkerrecht illegal und müssten laut dem Internationalen Gerichtshof so schnell wie möglich geräumt werden. Indes verurteilte der israelische Staatspräsident Isaac Herzog die jüngsten Siedlerangriffe und sprach von schwerwiegenden Gewalttaten. Diese seien ein „moralischer Makel und ein Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit“. Sie müssten mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden, forderte er.