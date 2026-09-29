Verletzungsteufel! Salzburg wochenlang ohne Trio

Herbstsaison für Salzburg-Kicker beendet

Neben Redzic und Veratschnig hat es auch Enrique Aguilar und Justin Omoregie. Während bei Aguilar noch Untersuchungen ausstehen, ist für Omoregie die Herbstsaison schon wieder vorbei. Der 23-Jährige zog sich bei einem Testspiel von Kooperationspartner Liefering gegen die WSG Tirol (0:1) eine schwere Knöchelverletzung zu. Der Mittelfeldspieler wurde bereits operiert.