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Operation war nötig

Verletzungsteufel! Salzburg wochenlang ohne Trio

Red Bull Salzburg
29.09.2026 11:02
Bitter! Nikolas Veratschnig fällt mehrere Wochen aus.
Bitter! Nikolas Veratschnig fällt mehrere Wochen aus.(Bild: Daniel Krug)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die nächsten schlechten Nachrichten bei Red Bull Salzburg! Nach der Verletzung von Damir Redzic muss der aktuell Tabellenzweite der Bundesliga in den kommenden Wochen ohne ein Trio auskommen. 

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Die Länderspielpause schlägt beim FC Red Bull Salzburg ordentlich ein. Und das nicht positiv. Nachdem gestern die Verletzung von Damir Redzic bekannt wurde, vermeldeten die Bullen am Dienstagvormittag drei weitere Ausfälle. Unter den Verletzten befindet sich ausgerechnet auch Kapitän Nikolas Veratschnig. 

Wochenlange Pause nach ÖFB-Debüt
Der Überflieger zog sich bei seinem A-Team-Debüt für die ÖFB-Auswahl gegen Kosovo (3:1) eine Bänderverletzung am rechten Knie zu und wird laut Aussendung „etliche Wochen nicht zur Verfügung stehen“.

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Tor für Nationalteam
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28.09.2026

Herbstsaison für Salzburg-Kicker beendet
Neben Redzic und Veratschnig hat es auch Enrique Aguilar und Justin Omoregie. Während bei Aguilar noch Untersuchungen ausstehen, ist für Omoregie die Herbstsaison schon wieder vorbei. Der 23-Jährige zog sich bei einem Testspiel von Kooperationspartner Liefering gegen die WSG Tirol (0:1) eine schwere Knöchelverletzung zu. Der Mittelfeldspieler wurde bereits operiert. 

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