„Kärntner Witwe“ lockt Opfer in die Betrugsfalle

Und genau dieses Opfer hat sich vor kurzem an die „Kärntner Krone“ gewandt – mit einer Geschichte, die an die Öffentlichkeit müsse! Und die sich im ersten Moment auch tatsächlich spannend angehört hat. Denn laut dem Niederösterreicher habe es in einer Bankfiliale in Klagenfurt jüngst einen spektakulären Polizeizugriff gegeben. Im Zuge dessen der Direktor schlussendlich in Handschellen abgeführt worden sei.