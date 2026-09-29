Lufthansa-Chef erwartet noch höhere Kerosin-Kosten

Hohe Spritpreise belasten Airlines weltweit. Angesichts des schwelenden Iran-Kriegs und des Vorrückens der Huthi-Miliz im Jemen an der Meerenge von Bab al-Mandab hatte es zuletzt neue Sorgen um die globale Ölversorgung gegeben. Der Preis für Brent-Öl stieg wieder deutlich über die Marke von 100 Dollar je Barrel (159 Liter).

Trotz höherer Preise: Nachfrage nach Premiumklassen robust

Zugleich zeigte sich Spohr zum Ende der wichtigen Sommersaison von den Ticketverkäufen positiv überrascht. Die Nachfrage sei erstaunlich robust. Das gelte besonders für die Premiumklassen, zu denen neben der First und Business Class auch die Premium Economy zählt. Auf der Langstrecke erziele die Lufthansa in den Premiumklassen mehr als die Hälfte ihres Umsatzes. Die Ticketnachfrage sei „praktisch unberührt von geopolitischen Risiken“, die bei den Kunden sonst eher zu Zurückhaltung führten, so der Manager.