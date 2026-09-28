„Moped kostete 1600 Euro, und nun ist es verboten“

Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung haben E-Mopeds auf dem Radweg österreichweit nichts mehr verloren. Außerdem brauchen sie nun Zulassung, Kennzeichen, Haftpflichtversicherung und „Pickerl“. Der Lenker braucht einen Führerschein und muss Helm tragen. Viele Fahrzeuge sind dadurch nicht mehr nutzbar.