Darts-Hammer: Legende Phil Taylor feiert Comeback!

„Ich habe mehr gewonnen als jeder andere“

Taylors Erfolgsbilanz ist bis heute unerreicht. Zwischen 1990 und 2013 wurde er 16 Mal Weltmeister. Über Jahre dominierte „The Power“ die Szene und sammelte mehr als 200 Turniersiege. „Ich habe mehr gewonnen als jeder andere“, sagte Taylor in einem Instagram-Video, das er anlässlich seines Comebacks veröffentlichte. Nach seiner Finalniederlage gegen Rob Cross bei der Weltmeisterschaft 2018 zog sich der Engländer von der großen Tour zurück. Später trat er noch bei Turnieren für ältere Profis an, ehe er Ende 2024 auch dort seine Karriere beendete.