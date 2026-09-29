Kein Luxusresort, sondern gemütliches Schutzhaus

Vor 100 Jahren wurde die Ischler Hütte mit nur einem Raum für Bergsteiger eröffnet. Die Ansprüche der Gäste sind inzwischen weit weniger spartanisch. Heutzutage gibt es dort 40 Betten, eine moderne Photovoltaikanlage und eine UV-Anlage für das Trinkwasser.
Die Ischler Hütte am Rande des Toten Gebirges ist ein gastliches Haus mit Tradition. Seit nunmehr 100 Jahren werden dort auf 1368 Metern Höhe zwischen Bad Ischl und Altaussee Wanderer herzlich willkommen geheißen.
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