So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig

Doskozil gegen Zeiler

In der Causa Zeiler selbst war Kucher bereits vor seiner Rede im Parlament um Beruhigung bemüht. Nach der Klubsitzung stellte er sich demonstrativ hinter Parteichef Andreas Babler. Zeilers Vorstoß wollte er nicht kommentieren, nur so viel: „Ich glaube, dass diese öffentlichen Personaldebatten auch ganz gut ohne mein Zutun funktionieren.“ Schaden von der SPÖ abwenden könne man nur, indem man solche Diskussionen intern führe und weiterhin die „Probleme der Bevölkerung“ löse. Auch Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sprach sich gegen Zeiler als SPÖ-Parteichef aus.