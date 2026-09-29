Steigende Preise: Planen Sie einen Skiurlaub?

Ihre Meinung zählt!

Haben Sie Ihren Winterurlaub schon gebucht oder warten Sie noch auf Angebote? Wie stark beeinflussen höhere Kosten für Unterkunft, Liftkarten und Anreise Ihre Urlaubsplanung? An welchen Stellen würden Sie bei einem Skiurlaub sparen, an welchen nicht? Welche Alternativen zum klassischen Skiurlaub kommen für Sie infrage?