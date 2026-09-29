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Frage des Tages

Steigende Preise: Planen Sie einen Skiurlaub?

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29.09.2026 11:36
Mit den „Bretteln“ auf den Berg – ist zwar teuer, dafür ist die spektakuläre Aussicht inklusive
Mit den „Bretteln“ auf den Berg – ist zwar teuer, dafür ist die spektakuläre Aussicht inklusive(Bild: Christof Birbaumer)
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Von Community

Die Zeit auf der Piste ist für viele Österreicher ein fixer Bestandteil der Urlaubsplanung. Doch aufgrund der hohen Kosten muss man dafür dieses Jahr besonders tief in die Taschen greifen. Unsere Frage des Tages vom 29. September lautet: „Steigende Preise: Planen Sie heuer einen Skiurlaub?“

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Haben Sie Ihren Winterurlaub schon gebucht oder warten Sie noch auf Angebote? Wie stark beeinflussen höhere Kosten für Unterkunft, Liftkarten und Anreise Ihre Urlaubsplanung? An welchen Stellen würden Sie bei einem Skiurlaub sparen, an welchen nicht? Welche Alternativen zum klassischen Skiurlaub kommen für Sie infrage? 

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