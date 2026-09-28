Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“

Jetzt aber öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das getrauen sich die Heerscharen seiner innerparteilichen Gegner noch nicht. Zu oft haben sie sich bei Anti-Babler-Aktivitäten schon die Finger verbrannt. „Roter Oktober“ haben Zeiler-Freunde die Aktion, die ihn an die Spitze der Partei hieven soll, getauft. Weil sich nun Freund und Feind in den Schützengräben verschanzen, ist schon vom „toten Oktober“ für die SPÖ die Rede. Das könnte zutreffen, wenn die Partei die Zeiler-Chance auslassen würde.