Britische Terrorverdächtige wieder auf freiem Fuß

Britische Regierung hält Krisensitzung ab

Der britische Premierminister Andy Burnham kündigte eine Krisensitzung im Zusammenhang mit dem Vorfall an. „Ich werde heute Nachmittag den Vorsitz bei einer Sitzung des Cobra-Gremiums führen, um sicherzustellen, dass wir uns ein vollständiges Bild der Lage machen und die Situation genau im Blick behalten“, sagte Burnham dem Radiosender LBC. Bei Cobra-Sitzungen kommen Regierungsmitglieder mit Vertretern von Polizei und Geheimdiensten zusammen.