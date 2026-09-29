Für einen Termin beim Facharzt braucht man Geduld

Dass es schwierig ist, einen Termin beim Arzt zu bekommen, ist mittlerweile bekannt. Doch wie lange man bei den einzelnen Fachärzten mit Kassenverträgen wirklich warten muss, das hat nun das Vergleichsportal krankenversichert.at getestet. 1601 Terminanfragen bei Kassenordinationen in ganz Österreich wurden im Zeitraum 21. Mai bis 10. September diesen Jahres ausgehoben. Österreichweit zeigt sich, dass die Wartezeiten in acht von 14 Fachrichtungen gegenüber dem Jahr 2025 gestiegen sind.