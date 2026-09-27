Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance

Kurz vor der Unterschrift, ob der kränkelnde Kasberg vom Land Oberösterreich mit Steuergeld gerettet wird, gibt’s großen Wirbel. Die „Krone“ wagt ein Experiment mit Blick in die Zukunft der Skigebiete. Die KI gab sich diplomatisch, zeichnet aber nur für fünf Wedel-Paradiese ein halbwegs optimistisches Szenario.