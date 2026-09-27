Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance

Kurz vor der Unterschrift, ob der kränkelnde Kasberg vom Land Oberösterreich mit Steuergeld gerettet wird, gibt’s großen Wirbel. Die „Krone“ wagt ein Experiment mit Blick in die Zukunft der Skigebiete. Die KI gab sich diplomatisch, zeichnet aber nur für fünf Wedel-Paradiese ein halbwegs optimistisches Szenario.
Kommende Woche soll die Entscheidung fallen, ob das Kasberg-Skigebiet mit Steuergeld dauerhaft gerettet wird. Zumindest die „Abschreibungszeit“ der Investitionen – etwa 30 Jahre – ist laut Land Oberösterreich angedacht. Aber die jetzigen Betreiber fürchten bekanntlich, dass der Deal in letzter Sekunde platzen könnte.
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